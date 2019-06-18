توزيع 120 سلة غذائية للمتضررين من السيول في عدن بدعم من مركز سلمان

وزع اليوم مركز سلمان للاغاثة اكثر من 120 سلة غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفي محافظة صعدة وزع المركز 204 سلال غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، والتي استفاد منها 1,224 فردا.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 240 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق "قشره" و "قطانه" و "علامه" و "غبه" بمديرية "حديبو" في محافظة سقطرى ، والتي استفاد منها 230 أسرة.

ووزع المركز 650 كرتونا من التمور للمتضررين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، والتي استفاد منها 650 أسرة.