مدير عام كهرباء المهرة يقدم استقالته بسبب الحلول الترقيعية

رصد مراسل "الخليج 365" عريضة مقدمة من محمد علي كلشات مدير عام مؤسسة كهرباء محافظة المهرة، الى محافظة المهرة الشيخ راجح باكريت.

وورد في العريضة التي تحصل موقع "الخليج 365" على نسخة منها، طلب استقالة من مدير مؤسسة كهرباء المهرة، وذلك بسبب العحز الذي تعاني منه المحافظة.

وبين مدير عام مؤسسة الكهرباء محمد كلشات، أن المحافظة سئمت من الحلول الترقيقية التي تجرى بمؤسسة الكهرباء ، طالبا من محافظ المحافظة التكرم بقبول استقالته واتاحة الفرصة لغيره.