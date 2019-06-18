شكرا لقرائتكم خبر عن قوات موالية للامارات تعترض موكب قائد عسكري وتمنعه من دخول مدينة عتق "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترضت قوات ما يعرف بـ"النخبة الشبوانية" مساء أمس الإثنين موكب قائد عسكري رفيع ومنعته من دخول مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات، أوقفت قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي في نقطة البياض، ومنعته من المرور بعد عودته من مهمة امنية في منطقة المروحة".

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وأضاف المصدر أن قائد المحور تجنب الإصطدام بعناصر النخبة وسلك طرقاً فرعية للدخول الى المدينة بعد منعه من المرور في نقطة النخبة.

الجدير بالذكر أن قوات النخبة الشبوانية انتشرت أمس الاثنين في مدينة عتق مركز المحافظة، بصورة مفاجئة واستحدثت عدداً من النقاط الأمنية وسط المدينة.