شكرا لقرائتكم خبر عن قوات موالية للامارات تعترض موكب قائد عسكري وتمنعه من دخول مدينة عتق "تفاصيل " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعترضت قوات ما يعرف بـ"النخبة الشبوانية" مساء أمس الإثنين موكب قائد عسكري رفيع ومنعته من دخول مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).
وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات، أوقفت قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي في نقطة البياض، ومنعته من المرور بعد عودته من مهمة امنية في منطقة المروحة".
وأضاف المصدر أن قائد المحور تجنب الإصطدام بعناصر النخبة وسلك طرقاً فرعية للدخول الى المدينة بعد منعه من المرور في نقطة النخبة.
الجدير بالذكر أن قوات النخبة الشبوانية انتشرت أمس الاثنين في مدينة عتق مركز المحافظة، بصورة مفاجئة واستحدثت عدداً من النقاط الأمنية وسط المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات موالية للامارات تعترض موكب قائد عسكري وتمنعه من دخول مدينة عتق "تفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.