شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني ينشر هذا الاعلان الهــــــام لليمنيين وكافة العاملين في السعودية.. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد السعودية حسين القحطاني، أن إيقاف العمل بالمناطق المفتوحة أثناء الحر الشديد يشترط أن تصل الحرارة إلى 50 درجة، والقرار من اختصاص وزارة العمل.



ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن القحطاني قوله إن "الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتعمل على تزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها".

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يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أصدرت مؤخرا تقريرا عن الحالة المناخية السائدة في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف للعام الجاري.

ويكشف هذا التقرير وجود احتمال لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

وأفاد التقرير باحتمال "هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، وهطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة".