أبناء بشبوة يناشدون إنقاذ مستشفى عزان

دعا العديد من مواطني منطقة عزان بمديرية ميفعة في محافظة شبوة بإنقاذ مستشفى عزان العام قبل فوات الأوان.
وأكد المواطنين إن مستشفى عزان العام يعيش منذ أمس في ظلام دامس دون أي تدخلات من السلطة المحلية بالمديرية لإنقاذه.
وذكروا إن السبب تعرض ماطور الكهرباء بالمستشفى إلى خلل فني وتحويله إلى غرفة الإنعاش..مضيفين بالقول " مستشفى عزان العام ينادي يوماً تلو الآخر فمن يلبي النداء له.
وناشد المواطنين في ختام شكواهم السلطات المحلية في محافظة شبوة بالتدخل وحل مشكلة المستشفى بأسرع وقت ممكن.
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