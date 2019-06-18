افتتاح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه في المخا

افتُتِح مشروع لتعزيز القدرة الإنتاجية للمياه يخدم أكثر من 30 ألف نسمة من سكان مدينة المخا والمناطق المجاورة لها بالساحل الغربي لليمن، الأحد، بدعم من دولة الإمارات، وذلك استمرارا للدعم الذي تُقدِّمه الإمارات للشعب اليمني للتخفيف من معاناته.

وقال مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، إنَّ المشروع يتمثل في حفر بئرين ارتوازيتين وتزويدهما بمولد كهربائي قوة 84 كيلو وات وغطاسين وإنشاء غرفتين للبئرين وغرفة للمولد الكهربائي ومد شبكة وأعمدة كهرباء بطول 350 مترا وربطها بالشبكة الرئيسية، إضافة إلى مد شبكة المياه من البئرين إلى الشبكة الرئيسية بمسافة طولها 300 متر.

وأكد مدير عام مديرية المخا رئيس المجلس المحلي، سلطان عبدالله محمود، أنَّ هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على توفير المياه لمنازل سكان المخا بصورة مستمرة وعلى مدى الـ24 ساعة دون أي انقطاع.

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وأشاد بالدور العظيم لدولة الإمارات من أجل تحسين وتطوير وتوفير الخدمات في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تخدم المواطنين اليمنيين في المخا والساحل الغربي واليمن ككل.

وأعرب أهالي مدينة المخا والمستفيدون من المناطق الأخرى -الذين حضروا افتتاح المشروع- عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على تلبيتها احتياجاتهم من مشاريع المياه والتعليم والصحة والثروة السمكية وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية المهمة والمستدامة.

ويعد هذا المشروع ضمن 31 مشروعا نفذتها دولة الإمارات في المحافظات المحررة في الساحل الغربي لليمن.