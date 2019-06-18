شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع حريق هائل وسط مدينة عتق "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد شهود عيان باندلاع حريق صباح اليوم الثلاثاء، في أحد المنازل وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة. Advertisements وبحسب الشهود فقد أدى الحريق إلى دمار كبير في المنزل الذي نشب فيه، دون أن بتسبب بوقوع خسائر بشرية. وسارع عدد من المواطنين لإخماد الحريق مستعينين بناقلة مياه خاصة لإخماده .

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