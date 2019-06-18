أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الحضرمي: ميليشيات الحوثي تسطو على المساعدات الغذائية لأبناء اليمن
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بدعم إماراتي.. افتتاح مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية لمشروع مياه المخاء
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إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي باتجاه السعودية
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مجلس الأمن يدين قصف الحوثيين لمطار أبها: تهديد للسلم والأمن الدوليين
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ارتباك حوثي بعد تهديد قيادي لاستهداف الملاحة الدولية وجماعته تنفي
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مسؤول يكشف عن دخول سفينة مشبوهة لميناء الحديدة بعد برعاية الأمم المتحدة
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