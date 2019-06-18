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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

الحضرمي: ميليشيات الحوثي تسطو على المساعدات الغذائية لأبناء اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/396627

بدعم إماراتي.. افتتاح مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية لمشروع مياه المخاء
https://www.alyamanalaraby.com/396629

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/396635

إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي باتجاه
https://www.alyamanalaraby.com/396642

استمرار حملة رفع المخلفات الصلبة من مدينة المكلا.. صور
https://www.alyamanalaraby.com/396647

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/396650

مجلس الأمن يدين قصف الحوثيين لمطار أبها: تهديد للسلم والأمن الدوليين
https://www.alyamanalaraby.com/396655

قائمة بأسعار الخضروات واللحوم في أسواق صنعاء اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/396656

ارتباك حوثي بعد تهديد قيادي لاستهداف الملاحة الدولية وجماعته تنفي
https://www.alyamanalaraby.com/396657

مسؤول يكشف عن دخول سفينة مشبوهة لميناء الحديدة بعد برعاية الأمم المتحدة
https://www.alyamanalaraby.com/396659

الهلال الأحمر الإماراتي يزود مخيمات النازحين بمساعدات إيوائية وغذائية

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https://www.alyamanalaraby.com/396661

حمى الضنك تعاود الإنتشار بسيئون و 81 حالة إصابة خلال 4 أشهر 
https://www.alyamanalaraby.com/396666

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/396674

استشهاد جندي من قبل مجهولين يعتقد انتماؤهم للقاعدة بالقطن
https://www.alyamanalaraby.com/396678

إحباط تهريب مخدرات إلى مناطق الحوثيين بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/396683

فتاة بمدينة إب تعثر على حقيبة بها مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة.. ماذا حدث؟
https://www.alyamanalaraby.com/396688

محلل اماراتي: التهدئة في عدن مطلوبة
https://www.alyamanalaraby.com/396695

مجلس الأمن يطالب بمحاسبة داعمي الحوثي على رأسهم ايران
https://www.alyamanalaraby.com/396698

بدعم إماراتي.. إجراء 600 عملية جراحية لأهالي ريف تعز
https://www.alyamanalaraby.com/396699

استشهاد وإصابة 5 من أسرة واحدة في قصف حوثي بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/396729

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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