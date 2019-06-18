أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: الحضرمي: ميليشيات الحوثي تسطو على المساعدات الغذائية لأبناء اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/396627 بدعم إماراتي.. افتتاح مشروع تعزيز القدرة الإنتاجية لمشروع مياه المخاء

https://www.alyamanalaraby. com/396629 تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/396635 إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي باتجاه السعودية

https://www.alyamanalaraby. com/396642 استمرار حملة رفع المخلفات الصلبة من مدينة المكلا.. صور

https://www.alyamanalaraby. com/396647 ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/396650 مجلس الأمن يدين قصف الحوثيين لمطار أبها: تهديد للسلم والأمن الدوليين

https://www.alyamanalaraby. com/396655 قائمة بأسعار الخضروات واللحوم في أسواق صنعاء اليوم

https://www.alyamanalaraby. com/396656 ارتباك حوثي بعد تهديد قيادي لاستهداف الملاحة الدولية وجماعته تنفي

https://www.alyamanalaraby. com/396657 مسؤول يكشف عن دخول سفينة مشبوهة لميناء الحديدة بعد برعاية الأمم المتحدة

https://www.alyamanalaraby. com/396659 الهلال الأحمر الإماراتي يزود مخيمات النازحين بمساعدات إيوائية وغذائية Advertisements https://www.alyamanalaraby. com/396661 حمى الضنك تعاود الإنتشار بسيئون و 81 حالة إصابة خلال 4 أشهر

https://www.alyamanalaraby. com/396666 تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات

https://www.alyamanalaraby. com/396674 استشهاد جندي من قبل مجهولين يعتقد انتماؤهم للقاعدة بالقطن

https://www.alyamanalaraby. com/396678 إحباط تهريب مخدرات إلى مناطق الحوثيين بصنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/396683 فتاة بمدينة إب تعثر على حقيبة بها مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة.. ماذا حدث؟

https://www.alyamanalaraby. com/396688 محلل اماراتي: التهدئة في عدن مطلوبة

https://www.alyamanalaraby. com/396695 مجلس الأمن يطالب بمحاسبة داعمي الحوثي على رأسهم ايران

https://www.alyamanalaraby. com/396698 بدعم إماراتي.. إجراء 600 عملية جراحية لأهالي ريف تعز

https://www.alyamanalaraby. com/396699 استشهاد وإصابة 5 من أسرة واحدة في قصف حوثي بالحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/396729

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