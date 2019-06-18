بدعم إماراتي.. إجراء 600 عملية جراحية لأهالي ريف تعز

تكفلت الإمارات بثمن إجراء ما يزيد على 600 عملية جراحية في مستشفى المواسط الريفي، خلال أشهر مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار، فضلا عن الخدمات الطبية الأخرى من فحوصات وأشعة للآلاف من مرضى ريف محافظة تعز اليمنية.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى ومكتب الصحة بالمواسط، خلال شهر يونيو/حزيران بشأن الخدمات التي قدمها المستشفى في الأشهر الثلاثة، أن عدد المراجعين لإجراء المعاينة والفحوصات بلغ 11844 مراجعا، وللمختبر 7377 مراجعا، وللصيدلة 7112 مراجعا.

وأشار التقرير إلى الآلاف من الحالات في أقسام الأشعة والولادة والأنف والأذن والحنجرة والموجات الصوتية والصحة الإنجابية.

وأشاد مسؤولو المستشفى بدعم دولة الإمارات، الذي أسهم في عودة المستشفى إلى تقديم خدماته الطبية لمرضى ريف محافظة تعز، في إطار النهج الإماراتي الداعم للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.