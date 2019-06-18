محلل اماراتي: التهدئة في عدن مطلوبة

قال الخبير الاستراتيجي ، خلفان الكعبي ، أن عدم الاستماع لبعض منصات التواصل من أكاذيب وفبركات وقنوات الفتن كقناة الجزيرة، ما حدث في يناير 2018 لم يكن لمصلحة عدن،

وذكر في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر ، التهدئة مطلوبة وأخذ الحذر مطلوب، لننشغل بقتال الحوثة فهي الأولوية الأولى ولنستغل كافة القدرات في ذلك، دول التحالف لديها ثروات تكفيها وليس لها طمع بثروات اليمن .

وأضاف محاولة بعض الاطراف إثارة الفتنة في عدن تصب في مصلحة الحوثة، .

ودعا الكعبي جميع الأطراف للالتفات لمواجهة الحوثة وعدم العبث بأمن حاضرة الجنوب وتسليط قدراتهم صوب الحوثة، .

مختتماً تغريداته بالقول إثارة الفتن في هذا الوقت لن يكون في صالح اي طرف سوى اعداءنا، التهدئة مطلوبة مع أخذ الحيطة والحذر وتسخير الإمكانيات ضد الحوثة .