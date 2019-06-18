شكرا لقرائتكم خبر عن قُبلة ” تقتل فتاة عشرينية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غريبة، توفيت فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، بسبب قبلة تبادلتها مع زوجها، جراء نقص حاد في تدفق الأكسجين إلى المخ.

وكان الزوج قد تناول شطيرة تحتوي على زبدة الفول السوداني، في حين أن الفتاة تعاني الحساسية الشديدة تجاه الفول السوداني.

Advertisements

وبسبب تلك الحساسية، فقد جعلت هذه القبلة سببا في إصابتها بنوبة ربو حادة، لم يجد معها جهاز استنشاق الربو نفعا.

وتوقف جهاز الفتاة التنفسي وقلبها، ولقيت حتفها عقب وصولها إلى المشفى بدقائق.

وكشف تشريح الجثة أن الفتاة كانت تعاني من انكماش شديد للدماغ، جراء نقص الأكسجين، حيث توقف تماما عن التدفق إلى المخ.