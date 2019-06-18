شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي للسلطات المصرية يوضح ملابسات وفاة الدكتور " محمد مرسي " وكيف وصل الى المستشفي بعد سقوطه مغشيا عليه بالقفص ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت النيابة العامة المصرية في بيان عاجل لها أن الرئيس المصري المعزول " الدكتور " محمد مرسي " سقط مغشيا عليه داخل القفص بعد طلبه السماح له بالكلام وموافقة القاضي على طلبة . واشارت النيابة العامة الى أنه تم نقل الدكتور " مرسي " للمستشفي لكنه وصل الى الأخيرة وقد فارق الحياة ".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد رسمي للسلطات المصرية يوضح ملابسات وفاة الدكتور " محمد مرسي " وكيف وصل الى المستشفي بعد سقوطه مغشيا عليه بالقفص ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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