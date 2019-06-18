الأرصاد اليمنية يتوقع أمطار وعواصف رعدية ويحذر من موجة حر عالية

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار عدم حالة الاستقرار في الطقس يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في المحافظات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز جنوباً. كما توقع المركز في نشرة جوية أصدرها اليوم - حصل "المشهد اليمني" على نسخة منها - امتداد حالة عدم الاستقرار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ البيضاء، أبين وشبوة، وتكون شديدة الغزارة على محافظة الضالع وشرق محافظة إب. وتوقع المركز أن تكون الاجواء شديدة الحرارة أثناء النهار على المناطق الصحراوية، والتي قد تصل إلى 45 درجة مئوية. وحذر المركز المواطنين وسائق المركبات من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول اثناء وبعد هطول الامطار، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من انزلاق المركبات ومن انهيار الصخور وانخفاض الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية اثناء هطول الامطار

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