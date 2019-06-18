فتاة بمدينة إب تعثر على حقيبة بها مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة.. ماذا حدث؟

عثرت فتاة في مدينة إب على حقيبة نسائية فيها مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة ، وبعد معرفة مالكها قامت بإعادتها له في محافظة إب وسط البلاد .

وأكد الناشط طاهر الفضلي إن فتاة في مدينة إب عثرت على شنطة نسوية في حافلة ركاب صغيرة وفيها مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية.

وبحسب الفتاة " نيروبي ع م " فإن الشنطة تحتوي على عشرين ألف دولار ما يعادل 11 مليون ريال يمني وتحتوي على مجوهرات ثمينة ومواد أخرى .

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ونشر ناشطون في مدينة إب إعلان للشنطة النسوية المفقودة وفي تفاصيل الإعلان طلب من مالكة الشنطة تحديد تفاصيل معينة تؤكد ملكيتها للمبالغ والمجوهرات.

وبعد يوم من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عثرعلى مالكة الشنطة وتم تسليمها لها عبر شهود عيان بعد أن ذكرت التفاصيل الدقيقة لمحتويات الشنطة.

وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية في مدين اب خلال الشهرين الماضيين في مشهد إنساني بالغ التأثير يؤكد وجود قيم وأخلاق مجتمعية في المجتمع الإبي المعروف بتوجهه المتدين والمحافظ رغم تبعات الواقع والظروف القاسية التي يعيشها المواطنون نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.