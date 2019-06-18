إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن، تركي المالكي، صباح الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
وقال في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إنه "في تمام الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء الاثنين تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها".
وأضاف أنه "وفي تمام الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء الاثنين تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".
وأوضح العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".
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