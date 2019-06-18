الحضرمي: ميليشيات الحوثي تسطو على المساعدات الغذائية لأبناء اليمن

أكد نائب وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، أن عددًا من مكاتب المنظمات الدولية فى اليمن تتعرض لعمليات ابتزاز وسرقة ممنهجة من قبل مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم سفير نيوزيلندا لدى اليمن جيمس مونرو لمناقشة مستجدات الأوضاع فى اليمن وجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأكد الحضرمى - خلال اللقاء - ضرورة إدانة سرقة المساعدات الإغاثية من قبل ميليشيا الحوثى الانقلابية التابعة لإيران، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له برامج الإغاثة التابعة لبرنامج الأغذية العالمى على وجه الخصوص يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولى ومن مجلس الأمن خاصة من أجل ضمان أن الدعم السخى المقدم من الشركاء لإغاثة اليمنيين.

وأوضح أن على المجتمع الدولى تكثيف الجهود للضغط على مليشيا الحوثى الإرهابية وكشف تعنتهم المعرقل لتحقيق السلام فى اليمن.

وأكد السفير النيوزيلندى من جانبه، موقف بلاده الثابت فى دعم الحكومة الشرعية فى اليمن وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.