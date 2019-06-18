شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس عربي سابق يبكي بكاء حارا ويرتفع نحيبه وهو يرثي الدكتور مرسي على الهواء مباشرة .. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يستطع الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، تمالك نفسه من البكاء وهو يتحدث عن الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي .

ففي حديث مباشر لقناة الجزيرة مباشر، رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، بكى المرزوقي بكاء حارا وهو ينعي الرئيس مرسي.

وقال المرزوقي إن استشهاد مرسي، صدمة كبيرة لجميع الأحرار في العالم.

وأدلى المرزوقي بتصريحات هامة لقناة الجزيرة مباشر، تداولها الناشطون، نوردها لكم كما يلي:

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- الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لـ #الجزيرة_مباشر: موت الشهيد #محمد_مرسي سيزيدنا إصرارا."

- بعدما تم الانقلاب على مرسي علمت أن الثورة المضادة في #تونس مسألة وقت فمصيرنا مشترك.

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لـ #الجزيرة_مباشر: ننتظر من الحكومات التي تدعم الديمقراطية أن تتدخل لدى #السعودية لكي تمنع قتل العلماء والنساء من جديد

ستنفجر البراكين عاجلا أم آجلا في كل مكان بسبب التصرفات الغبية للدكتاتوريين

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لـ #الجزيرة_مباشر: #محمد_مرسي كان أقرب بفكره إلى الديمقراطية من كل هؤلاء الحداثيين الذين ساندوا الظلم والاستبداد.

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي لـ #الجزيرة مباشر: الرئيس #محمد_مرسي كان يخيف نظام #السيسي لأنه أول رئيس منتخب ديمقراطيا.

صورة مرسي ستبقى لدى الأمة كبطل ومناضل لآخر حياته

- أحمل مسؤولية وفاة مرسي للبلدان والحكومات التي تدعي الديمقراطية وتدعم نظام السيسي.