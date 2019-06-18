شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الاكاديمي السعودي العنصري الذي طالب باغلاق المطاعم اليمنية ...شاهد كيف كانت ردة فعله بعد الهجوم عليه من اليمنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد أكاديمي سعودي أن المملكة العربية السعودية وطنه وأنه من حقه يتحدث عن أي خطر يحدق به، وأن تحذيره من العمالة اليمنية بالمملكة من باب الحرص .
وقال الأكاديمي الدكتور كساب العتيبي في توضيحه، بالقول :"تساؤل واحد مُنطلقه وطني بحت، وإذ بالردود تصل الألفين أغلبها في وادٍ ومضمون تغريدتي في واد".
وتساءل العتيبي عن الأسباب التي تمنعه من البحث عن إجابات تخص مملكته، حيث قال :"ألا يحق لنا كسعوديين أن نطرح الأسئلة ونبحث عن اجابات؟. لماذا كلما سأل سائلٌ حرصاً على وطنه يتهمه المأزومون بالعنصرية؟".
وبين الأكاديمي كساب العتيبي أن تحذيره من العمالة اليمنية جاءت من باب الحرص على ألا تصل الأموال التي تجنى من المملكة إلى يد الحوثيين، :"هذا وطننا ومن حقنا أن نكون أكثر وعياً لئلا يصل ريالاً واحداً للحوثيين".
وكا كساب قد المح في تغريدة سابقة الى كثرة انتشار المطاعم اليمنية في ارجاء المملكة والمح الى ان ذلك قد يشكل خطرا امنيا على السعودية والامن السعودي خاصة وان المملى في حرب مع اليمن .
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