شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية تعثر على حقيبة تحتوي على "عشرين الف دولار ومجوهرات ثمينة " وهذا مافعلته "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت فتاة يمنية على حقيبة نسائية فيها مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة وبعد معرفة مالكها قامت بإعادتها له في محافظة إب وسط البلاد. وقال الناشط طاهر الفضلي إن فتاة في مدينة إب عثرت على شنطة نسوية في حافلة ركاب صغيرة وفيها مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية. وبحسب الفتاة "نيروبي ع م" فإن الشنطة تحتوي على عشرين ألف دولار ما يعادل 11 مليون ريال يمني وتحتوي على مجوهرات ثمينة ومواد أخرى. Advertisements ونشر ناشطون في مدينة إب إعلان للشنطة النسوية وفي تفاصيل الإعلان طلب من مالكة الشنطة تحديد تفاصيل معينة تؤكد ملكيتها للمبالغ والمجوهرات. وبعد يوم من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عثر على مالكة الشنطة وتم تسليمها لها عبر شهود عيان بعد أن ذكرت التفاصيل الدقيقة لمحتويات الشنطة. وتعد هذه الحادثة ثاني حادثة في مدينة إب خلال الشهرين الماضيين في مشهد إنساني بالغ التأثير يؤكد وجود قيم وأخلاق مجتمعية في المجتمع الإبي المعروف بتوجهه المتدين والمحافظ رغم تبعات الواقع والظروف القاسية التي يعيشها المواطنون نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة يمنية تعثر على حقيبة تحتوي على "عشرين الف دولار ومجوهرات ثمينة " وهذا مافعلته "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.