شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ايّام من قصف مطار أبها ...النيران تشتعل وسط المدينة والدفاع المدني والقوات المشتركة تتحرك "صور" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - باشر مدني أبها مساء اليوم الأثنين ،بلاغا عن وقوع حريق بشقة سكنية تقع بعمارة مكونة من 3 ادوار بحي المطار بأبها لا يوجد بداخلها أشخاص.
حيث انحصر الحريق بصالة مساحتها 2×2 م مجاورة لغرفة جلوس 4×6 وقد عملت فرق الدفاع المدني على احتواء واخماد الحريق وتهوية الموقع من الدخان المصاحب للحريق بواسطة المعدات الفنية اللازمة والذي لم يصاحبه اي اصابات ولله الحمد ويعود السبب من خلال المعاينة والتحقيق الاولي الى التماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (اسكوتر ذكي) خلال عملية بقاءه بحالة شحن طاقة مما ادى للالتماس وحدوث الحريق.
اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد عبدالرحيم العاصمي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد ايّام من قصف مطار أبها ...النيران تشتعل وسط المدينة والدفاع المدني والقوات المشتركة تتحرك "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.