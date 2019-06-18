شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ايّام من قصف مطار أبها ...النيران تشتعل وسط المدينة والدفاع المدني والقوات المشتركة تتحرك "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باشر مدني أبها مساء اليوم الأثنين ،بلاغا عن وقوع حريق بشقة سكنية تقع بعمارة مكونة من 3 ادوار بحي المطار بأبها لا يوجد بداخلها أشخاص.

حيث انحصر الحريق بصالة مساحتها 2×2 م مجاورة لغرفة جلوس 4×6 وقد عملت فرق الدفاع المدني على احتواء واخماد الحريق وتهوية الموقع من الدخان المصاحب للحريق بواسطة المعدات الفنية اللازمة والذي لم يصاحبه اي اصابات ولله الحمد ويعود السبب من خلال المعاينة والتحقيق الاولي الى التماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (اسكوتر ذكي) خلال عملية بقاءه بحالة شحن طاقة مما ادى للالتماس وحدوث الحريق.

اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد عبدالرحيم العاصمي.

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