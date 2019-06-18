قوات الجيش تنفذ عملية نوعية لاستهداف ميليشيات الحوثي شمال الضالع

نفذت قوات الجيش اليمنى مسنودة من المقاومة، عملية نوعية على تحركات مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى محافظة الضالع جنوب اليمن، بحسب واس. وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية استهدفت طقمًا قتاليًا لميلشيا الحوثى فى منطقة حبيل العبدى شمال مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع باستخدام صاروخ موجه، طال الطقم أثناء تحركه صوب مواقع للمليشيا الإرهابية. وأوضح الموقع أن العملية أسفرت عن تدمير الطقم، ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثى.

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