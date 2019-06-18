شرطة مأرب تحبط تهريب شحنة مخدرات إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي

أعلنت السلطات اليمنية، مساء الإثنين، ضبط شحنة من المواد المخدرة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وذكرت شرطة محافظة مأرب، في بيان صحفي، أن الأجهزة الأمنية المرابطة حاجز تفتيش "الفلج" الواقع جنوب مدينة مأرب تمكنت من ضبط 99 كيلوجراما من الحشيش المخدر، قبل وصولها إلى مناطق الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن المواد المخدرة كانت بحوزة شقيقين يقودان سيارة، أحدهما عمره 16 عاما.

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وأكد البيان أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى القضاء.

وخلال الفترة الماضية، تمكنت السلطات اليمنية في المناطق المحررة من ضبط كميات مختلفة من المخدرات والحشيش قبل وصولها إلى الحوثيين.

ووفقا لتقارير اقتصادية، تعد تجارة الحشيش والمواد المخدرة من أحد أبرز مصادر تمويل مليشيا الحوثي الانقلابية التي تستخدمه لقتل اليمنيين واجتياح المدن.