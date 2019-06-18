شكرا لقرائتكم خبر عن 27 غارة لمقاتلات التحالف العربي على صنعاء وهذه المناطق ‘‘المواقع المستهدفة +حصيلة أولية’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 27 غارة على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر أمنية حوثية أن “طيران التحالف استهدف بغارتين منزل أحد المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة امرأة أخرى في حصيلة أولية”.

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وأضاف المصدر أن “طيران التحالف شن غارة على قاعدة الديلمي، وغارة خلف منزل الرئيس هادي بشارع الستين، وغارة على معسكر الصيانة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة، وغارة على منطقة العروق بمديرية بني الحارث، وغارة على مديرية بلاد الروس بصنعاء المحافظة”.

وأشار المصدر إلى أن “طيران التحالف شن تسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف الحدودية بصعدة، وثلاث غارات على منطقتي ال علي والقد بمديرية رازح الحدودية، وغارتين على مديرية باقم”.

ولفت المصدر إلى أن “قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف عددًا من المناطق في مديرية رازح الحدودية”، وتابع “في محافظة حجة شن طيران التحالف غارة على ميدي، وأربع غارات على منطقة بني حسن وغارة خامسة على منطقة الجر بمديرية عبس”.