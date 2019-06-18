شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكي: هكذا ستدير إيران معركتها في الخليج: حرب استنزاف ”هجينة” و هجمات خاطفة ”بالوكالة” (1-2) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد تبدو احتماليات نشوب الحرب مع إيران مستبعدة عند الكثيرين في الولايات المتحدة وأوروبا ، لكن تداعياتها الاستراتيجية أصبحت واضحة للعيان بعد ساعات فقط من الهجوم على ناقلتين تم تحميلهما حديثًا بالوقود – وهما “Frontline” و Kokuka Courageous“” – في خليج عمان في 12 يونيو ، 2019 .

هذه الهجمات حدثت بعد أقل من شهر على أربعة هجمات سابقة على ناقلات بالقرب من ميناء في الإمارات العربية المتحدة ، وبعد شهور من التوتر المتزايد بشأن البرامج النووية الإيرانية ، والحرب في اليمن ، وسباق التسلح المتزايد في المنطقة.

وقد أدى الخوف من مزيد من الهجمات على الناقلات التجارية ، والانقطاع المستمر في تصدير النفط إلى ارتفاع السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 4 ٪ – وهو السعر الذي يجب على الجميع في العالم دفعه – بما في ذلك الأمريكيون – بغض النظر عن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تعد مستورد رئيسي للنفط.

كما أن الأسباب في أن هذه الحوادث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار ، وكذلك زيادة المخاوف بشأن نشوب أنماط أكثر خطورة للصراع ، هي اضحة: أولاً ، يمكن أن تتصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة ودول الخليج العربي حول كل شيء ابتداءاً بالاتفاق النووي وليس انتهاءً بالصراع في اليمن. هذه الصراعات ستؤدي إلى حرب هجينة لها أشكال أكثر خطورة بكثير من تنفيذ هجمات عسكرية. وثانياً ، يمكن لهذه الهجمات أن تؤثر على الجوانب الهامة لتدفق الطاقة إلى الدول الصناعية الرئيسية والمصدرين الذين يساهمون في نجاح الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصاد الولايات المتحدة.

•أخطار الحرب الهجينة مع إيران

يمكن لإيران أن تستخدم قواتها البحرية والجوية أو الصاروخية ووكلائها في المنطقة لمهاجمة السفن في أي مكان في الخليج ، وحول مضيق هرمز ، وخليج عُمان خارج الخليج ، وفي مياه المحيط الهندي بالقرب من مضيق هرمز.

ولطالما هددت طهران “بإغلاق الخليج” عند مضيق هرمز ، لكن تدريباتها العسكرية تتضمن نشر قواتها البحرية التابعة لقوات الحرس الثوري على نطاق واسع في مياه الخليج وبالقرب منه.

لا يتعين على إيران شن حرب كبرى. يمكنها أن تكتفي فقط بهجمات متقطعة منخفضة المستوى لا تثير بالضرورة ردود فعل أمريكية أو عربية كبرى ، ولكنها تخلق ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار البترول “عامل المخاطرة”، يمكن أن يطلق عليها حرب استنزاف.

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كما أن الناقلات البحرية عرضة لخطر الصواريخ الصغيرة نسبيًا المضادة للسفن وكذا الطائرات المسيرة ، كما يمكن استهدافها عبر الغواصات والقوارب الآلية الصغيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد ملئها بالمتفجرات شديدة الانفجار.

ويمكن لإيران أن تزرع ألغاماً “ذكية” في البحر على ممر الناقلات يمكنها اكتشاف صهاريج كبيرة والالتصاق بها ، ويمكن للإيرانيين ضبط تلك الألغام للانفجار متى ما أرادوا لها ذلك.

كما يمكن أن يتم تنفيذ أساليب الهجوم “الهجين” هذه بواسطة سفن فردية ومراكب شراعية ليست جزءًا من القوات المسلحة الإيرانية ، ولا تحمل أعلامًا إيرانية أو مشغلين يرتدون الزي الرسمي الإيراني ، بحيث لا يمكن ربط أعمالها مباشرة بالحكومة الإيرانية.

هذا فضلاً عن إمكانية تشغيلها بواسطة وكلاء ومليشيات مسلحة مثل الحوثيين في اليمن.

وقد وضعت البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لهما موضع قدم ووجودًا متزايدًا في خليج عُمان، مقره منطقة تشابهار، بزعم “منع التهريب” – وتتواجد في خليج عدن بالقرب من اليمن بزعم ” التصدي للقراصنة الصوماليين “.

ولإيران دور متزايد في خليج عمان مستفيدة من تواجد قاعدة لغواصاتها البحرية التي ستعمل لتقليل قدرة الولايات المتحدة على تتبع وكشف تحركاتها.

كما تفيد تقارير “آي إتش إس جانيس” بأن إيران تعتزم إنشاء ثلاث قواعد جديدة على ساحل مكران في خليج عمان – تم اكتمال انشاء واحدة منهن بالقرب من الحدود الباكستانية في فبراير 2017.

في الوقت نفسه ، يمكن لإيران الاستعانة بالجماعات المتطرفة مثل داعش في تنفيذ مثل هذه الهجمات التي من المحتمل أن تجر إيران والولايات المتحدة والدول العربية إلى شكل من أشكال الصدام أو الحرب. كما أن لا أحد يستطيع أن يثبت أن إيران هي وراء تلك الهجمان في ظل غياب معلومات أو أدلة موثوق بها. كما أن الإنكار الإيراني “الغير قابل للتصديق أصلاً” يمكن أن يحد من الرد العسكري للدول الأخرى ، خاصة وأن أي رد فعل من هذا القبيل يهدد بحدوث صراع أكثر خطورة وقد يتسبب بتقليص كبير في تدفق نفط الخليج.