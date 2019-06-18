شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد التهديدات الإيرانية.. أمريكا تتخذ إجراءً عسكريًا جديدًا في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤولان أمريكيان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت اتخاذ إجراء عسكري جديد في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤولين، أن واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط؛ ردًا على التهديدات الإيرانية المتزايدة.
ولم يوضح المسؤولان عدد القوات التي سيتم نشرها أو تفاصيل توقيت نشرها، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.
من جهة اخرى اعلن البنتاغون صباح اليوم الثلاثاء انه بصدد ارسال الف جندي اميركي ردا على سلوك ايران المعادي
وكانت الدفاع الأمريكية، نشرت مساء الاثنين، صورًا قالت إنها تمثل أدلة جديدة على وقوف إيران وراء الهجوم، الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.
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