شكرا لقرائتكم خبر عن ليست من التحالف ولا الجيش الوطني.. مصرع كتيبة حوثية بالكامل في صنعاء بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني التابع للشرعية، يوم الإثنين، مصرع خبراء إيرانيين خلال محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي، في مدينة صنعاء شمال البلاد.

وذكر موقع ”سبتمبر نت“ المحلي أن ”خبراء إيرانيين وأفرادًًا آخرين من ميليشيات الحوثي، لقوا مصرعهم بانفجار صاروخ باليستي حاولوا إطلاقه من قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء“.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيات الحوثي ”حولت قاعدة الديلمي الجوية، إلى ثكنة عسكرية لعناصرها، وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية، لتنفيذ هجماتها“.