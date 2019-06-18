خسائر فادحة يتكبدها العدوان في صحراء الأجاشر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية في إفشال كافة محاولات الجيش السعودي خلال الساعات الماضية لاستعادة السيطرة على المواقع في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

واوضح سريع ان قوات العدو تكبدت خسائر كبيرة بعد أن حاولت ومن خلال الزحف بستة ألوية ومن 6 مسارات باتجاه مواقع قواتنا بعد أن قامت المروحيات والطائرات الحربية بتمشيط المنطقة وشن عشرات الغارات وقد استمرت المواجهات لأكثر من 14 ساعة دون أن تحقق قوات العدو أي تقدم.

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واضاف سريع، ان قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت أكثر من 8 آليات وقتل وأصيب العشرات من قوات العدو بينهم 5 قادة كتائب، منوها “قواتنا نجحت في استدراج مجاميع من قوات العدو إلى حقول ألغام ومحاصرتها”.

وتشير المعلومات الاستخباراتبة إلى أن النظام السعودي استمر في الإعداد لهذه العملية عدة أشهر وقد باءت بالفشل والخسران.

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