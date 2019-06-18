حضرموت.. "الانتقالي" يبحث سُبل تفعيل نشاط قيادات المجلس بالمديريات

عقد رؤساء القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديريات محافظة حضرموت اجتماعا استثنائيا صباح اليوم الاثنين، بمقر القيادة المحلية للمحافظة .

وبحسب مصادر إعلامية، كُرّس الاجتماع ، الذي رأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية بالمحافظة، لمناقشة الاشكالات، و الاختلالات التنظيمية، والتوسعة في قوائم القيادات المحلية بالمديريات وتشكيل المراكز، وآلية توزيع السلال الغذائية في المديريات والتي تم تدشين توزيعها من قبل رئيس القيادة المحلية قبل إجازة عيد الفطر .

وحثّ عقيل العطاس، في كلمة توجيهية، رؤساء القيادات المحلية إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بعملهم وإشراك الهيئات التنفيذية في اتخاذ القرارات، وتكريس العمل المؤسسي، وتحديد الأولويات ذات الأهمية عند إعداد الخطط وتنفيذ النشاطات.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تصحيح الاختلالات التنظيمية للقيادات المحلية بالمديريات، وتفعيل نشاطها.

وأكد على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات والتعميمات الصادرة من الأمانة العامة والقيادة المحلية بالمحافظة .