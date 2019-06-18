شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يعلن قبل لحظات .. إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين مسيرتين معاديتين تحملان متفجرات أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

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