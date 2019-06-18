شكرا لقرائتكم خبر عن اسرة الرئيس الراحل ’’مرسي‘‘ تفاجئ العالم وتتقدم بهذا الطلب الغريب الى الحكومة المصرية بعد ساعات من وفاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توجهت أسرة الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد مرسي بأول طلب للحكومة، عقب تلقيهم نبأ وفاته، اليوم الإثنين، داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمته.

وكشفت مصادر لـ ”إرم نيوز“ أن أسرة الرئيس الأسبق الراحل طالبت الحكومة المصرية بتوليها عملية دفنه، بمعرفتها.

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وأصدرت النيابة العامة المصرية، مساء يوم الإثنين، بيانًا حول تفاصيل وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة أثناء إحدى جلسات محاكمته.

وقال النائب العام في بيانه، إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب مرسي الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه، لينقل فورًا إلى المستشفى. ويفارق الحياة.