مجلس الأمن يدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على مطار أبها

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولى، بشدة استهداف مطار أبها الدولى بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذى أسفر عن إصابة 26 مدنيًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس".

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن هذا الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكًا للقانون الدولى وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبى هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.