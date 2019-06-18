مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة جراء قصف حوثي بالحديدة

قتل وأصيب 5 مدنيين من أسرة واحدة، الإثنين، في قصف لمليشيا الحوثي الإرهابية استهدف الأحياء السكنية بمحافظة الحديدة، وذلك بعد ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن حول اليمن.

وذكرت مصادر طبية أن مستشفى الخوخة الميدني استقبل الضحايا فور شن المدفعية الثقيلة لمليشيا الحوثي قصفا مباشرا على الأحياء السكنية في مركز مديرية حيس جنوبي المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن بين الحالات امرأة فارقت الحياة على الفور، فيما أصيب شاب عشريني يعاني الإعاقة وطفلة بجروح خطرة ومدنيان اثنان بجروح متفاوتة جميعهم من أسرة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى القذائف أصابت بشكل مباشر منزل المواطن "عبده يحيى غالب أحمد"، وأخرى استهدفت تجمعا لأفراد الأسرة حول أحد صهاريج المياه أمام ذات المنزل وسط مدينة حيس.

وارتكب الحوثيون منذ سريان هدنة الحديدة مجازر مروعة بحق المدنيين الأبرياء، سقط خلالها العشرات قتلى وجرحى، فيما تزامنت الجريمة الجديدة مع جلسة مجلس الأمن حول اليمن في اعتداء صارخ يفضح الصمت الدولي، وفق مراقبين.