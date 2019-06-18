شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر طبية مصرية تقلب الطاولة على ادعاءات الاخوان باغتياله ..وتكشف سبب اصابة " مرسي " بالاغماء والوفاة المفاجئة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجحت مصادر طبية مصرية أن يكون الرئيس المصري الراحل " محمد مرسي " قد توفي نتيجة اصابته بغيبوبة سكر تسببت بتعرضه للاغماء والسقوط مغشيا عليه في قفص الاتهام الملحق بقاعة المحكمة التي مثل فيها .

واشارت المصادر الى أن مرسي كان يعاني من ارتفاع نسبة السكر وان ربما تعرض للاهمال الطبي في معالجة الحاله وهو تسبب في تفاقم حالته قبيل تعرضه للاغماء والدخول في غيبوبة سكر مستبعدة ما تداولته بعض القيادات التابعة لجماعة الاخوان بان " مرسي " توفي جراء عملية قتل مدبره بواسطة سم بطيء الظهور لكنه فتاك في مفعوله.