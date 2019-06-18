شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان: هذا ما يستحقه ”عبدالملك الحوثي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم، إلى إدراج زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ضمن قائمة المطلوبين الدوليين على خلفية اعتدائه على مطار أبها.

وقال ضاحي خلفان في حسابه على “تويتر”: إن “إدراج عبدالملك الحوثي على قائمة المطلوبين الدوليين أمر يستوجبه القانون الدولي نظرا للإعتداء الارهابي الذي قام به على مطار ابها”.

وكان الحوثيون استهدفوا في 12 يونيو مطار أبها الدولي بصاروخ “كروز” مطار أبها الاقليمي جنوب السعودية، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً من جنسيات مختلفة.

وأدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم على مطار أبها الاقليمي، معلناً تعاطفه “مع ضحايا الهجوم على المطار ومع السلطات السعودية”.

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واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه “ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين”.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وأدى الصراع في اليمن بمقتل 250 الف شخص، وتشريد 3 ملايين من منازلهم والتسبب في “أسوأ كارثة انسانية في العالم”، بحسب توصيف الامم المتحدة.