شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وسائل اعلام سعودية توضح بخصوص استهداف الحوثيين لمطار أبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل اعلام سعودية، الليلة، باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها بشكل طبيعي، وعدم وجود أي طارئ استدعى إيقاف الحركة الجوية.

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع، قال أن سلاح الجو المسير شن عمليات واسعة، مساء اليوم، على مطار أبها الدولي بطائرات قاصف 2 وKأصابت أهدافها بدقة.

واعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، قبل أيام أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

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وقبلها أعلن التحالف يوم الأربعاء الماضي، إصابة 26 مسافراً، بينهم نساء وأطفال، جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم في مطار أبها.

والاثنين، طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن، في بيان: “نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية”، مديناً الهجوم بأشد العبارات.

واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه “ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين”.