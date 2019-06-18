شكرا لقرائتكم خبر عن كما وردنا.. الرئيس هادي يوجه 6 رسائل هامة وعاجلة للحكومة ولكافة أبناء الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال اتصال فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه ، الهاتفي مساء الأحد، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري والذي جاء للوقوف على جملة الاوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة ، وجه فخامته من خلال ذلك الاتصال عدد من الرسائل الهامة والتي تعتبر منهاجا ودليلا وهدفا استراتيجيا وضعته القيادة السياسية للعبور بوطننا الغالي اليمن إلى مرافئ الأمن وشواطى الأمان .

مما يدلل على أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الهدف المنشود وهو إستعادة الشرعية الدستورية والقضاء على الانقلاب وإستعادة الدولة اليمنية فعلى كافة أبناء الوطن توحيد جهودهم نحو تحقيق ذلك الهدف المنشود والوصول باليمن إلى بر وشاطى الأمان.

ومن أهم الرسائل التي وجهها فخامته حفظه الله :

الرسالة الأولى :

"توحيد الصف واللحمة الواحدة والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي وتعزيز روح المقاومة وتسخير كافة الامكانيات والجهود في مواجهة العدو المتربص بالشعب اليمني في كل منطقة وموقع من المليشيات الحوثية الإيرانية والانتصار لإرادة شعبنا اليمني في دحر مشروع التمرد والانقلاب الحوثي لما لذلك من قوة وعزة شعبنا اليمني"

الرسالة الثانية :

"التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وبتكاتف جميع ابناء المحافظات المحررة لتوحيد الإمكانات لمواجهة خصم الشعب اليمني المتمثل في الميلشيات الحوثية الإيرانية ومن يساندها.."

الرسالة الثالثة :

"شدد على أهمية ان تنصب جهود الحكومة ومختلف المؤسسات وكذلك كافة القوى والمكونات التي ترى في المليشيا الحوثية خصماً حقيقيا للشعب اليمني لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية واشعار المواطن بالآمل بعد تضحيات جسيمه قدم خلالها خيرة شبابه في معارك الدفاع عن الارض والعرض."

الرسالة الرابعة :

"أكد على ضرورة رفع مستوى الاداء وتنسيق الجهود مع الاشقاء بما يعود بالنفع على المواطن ومواجهة المليشيا الحوثية وكذلك لمواجهة ما تخلفه بعض الكوارث الطبيعية كما حدث في الفترة الأخيرة في عدن والمحافظات المجاورة."

الرسالة الخامسة :

"أن ما قدمته عدن ولحج وابين والضالع وتعز وباقي المحافظات المحررة من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك وبسط نفوذ الدولة وتحقيق الامن والاستقرار للمواطنين والاهتمام باحتياجاتهم ومعيشتهم اليومية".

الرسالة السادسة :

"استتباب الامن واستقراره وتثبيت السكينة العامة والانتصار لإرادة شعبنا اليمني في دحر مشروع التمرد والانقلاب وتوحيد الصف واللحمة الواحدة هي أحدى أهم الركائز الهامة والأهداف الأساسية التي من الواجب أن يتمسك بها كافة أبناء الوطن حتى تحقيقها لما لذلك من قوة وعزة شعبنا اليمني."

