شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. أول هجوم مسلح بعد وفاة مرسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء أنه تم تصفية 4 مسلحين وألقي القبض على 6 آخرين أثناء محاولة الهجوم على كمين البطل 15 بالعريش.

وهذا هو أول هجوم مسلح يستهدف قوات الأمن المصرية بعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وسط مخاوف من تزايد احتمال وقوع المزيد من العمليات المسلحة ضد أهداف أمنية وعسكرية من قبل عناصر موالية لجماعة الإخوان.

وكشفت المصادر الأمنية ذاتها لـ“إرم نيوز“، أن الأمن نجح في التعامل مع الهجوم، دون وقوع إصابات أو ضحايا من جانب القوات المصرية.

يذكر أن هجومًا مسلحا، وقع تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر في مصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الأمن، و5 من المهاجمين.