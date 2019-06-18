حجة.. التحالف يشن 7 غارات على مواقع للمليشيا قرب ميدي

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الإثنين، حزيران 17، 2019 سلسلة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بسبع غارات مواقع للمليشيا قرب مديرية ميدي الساحلية في المحافظة.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في عبس بالمحافظة ذاتها.