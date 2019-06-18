وكالة الغذاء تهدد بقطع المساعدات عن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بسبب السرقة

هددت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بتعليق المساعدات الغذائية عن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، ما لم يطبقوا على الفور اتفاقيات شروط التوزيع وإيصالها إلى المستفيدين.

واتهم المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في صنعاء، مليشيا الحوثي بالتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام ميليشياتهم.

ومنحت المنظمة الإنسانية مليشيا الحوثي الانقلابية مهلة حتى الـ20 من الشهر الجاري للحصول على ضمانات والالتزام بالاتفاقيات، وإلا سيتم تعليق توزيع المساعدات تدريجيا على مناطق سيطرتهم بدءاً من صنعاء. وأوضحت الرسالة أن التعليق لا يشمل تطعيمات وغذاء الأطفال والنساء.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي قد أخبر مجلس الأمن اليوم الاثنين, أن الوكالة اكتشفت “أدلة جدية” تدين الحوثيين في قيامهم بالتلاعب في صرف المساعدات الغذائية في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق التي لا زالت تحت سيطرتهم.

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يشار إلى أن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في صنعاء يحاول منذ 12 شهراً الحصول على تعهد خطي من الحوثيين لتغيير سلوكهم لكن دون جدوى، ما استدعى إلى إحاطة مجلس الأمن بخطورة الموقف الإنساني.

والرسالة الأخيرة جاءت بتاريخ 13 يونيو/حزيران الجاري. وطالبت الحوثيين بحرية تحديد البرنامج للمحتاجين والوصول إليهم. وأشار برنامج الغذاء إلى أنه يعتمد طريقة الـ”بيومتريكس” المتمثلة في تحديد الصفات الجسدية والشخصية للفرد المحتاج للمساعدة لتفادي الغش.

وطلبت رسالة المنظمة الإنسانية من الحوثيين تنفيذ الاتفاقات المبرمة حول تحديد وتسجيل المستفيدين. كما طلبت موافقة خطية تسمح لبرنامج الغذاء بتطبيق خطته واستيراد المعدات الضرورية لتنفيذها.