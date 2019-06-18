شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المتحدث العسكري الرسمي يعلن عن استهداف مطار أبها الدولي مجددا (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع أن سلاح الجو المسير شن عمليات واسعة، مساء اليوم، على مطار أبها الدولي بطائرات قاصف 2 وKأصابت أهدافها بدقة.

وبين سريع و فقا لما أوردته قناة “المسيرة” أن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي.

فيما لم يصدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن بياناً يؤكد أو ينفي نبأ الاستهداف.

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وكثفت مليشيا الحوثي من هجماتها ضد السعودية في الآونة الاخيرة؛ إذ يعد هذا الهجوم الحوثي الخامس خلال أقل من ثلاثة أيام.

وبلغت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب المملكة حتى يوم 12 يونيو الماضي، 227 صاروخاً باليستياً منذ اندلاع “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في 2015.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.