شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الإخوان تدعو المصريين الى الخروج في جنازة حاشدة لتشييع الرئيس ”محمد مرسي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر اليوم الإثنين، إلى المشاركة وتشييع الرئيس المصري السابق محمد مرسي في جنازة حاشدة.

وسارعت الجماعة إلى اعتبار وفاة الرئيس السابق محمد مرسي اليوم الإثنين ”جريمة قتل مكتملة الأركان“، دون تقديم أدلة على ذلك.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، دعت الجماعة أيضًا إلى تنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في الخارج.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في تصريحات إن وزارة الداخلية ”ستقوم بجميع إجراءات دفن الجثمان دون السماح بتجمع الحشود الجماهيرية، إذ من المقرر أن تقتصر المشاركة على أسرة مرسي وبعض أقاربه“.

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وأضافت أن ”السلطات تتواصل مع أسرة مرسي لتحديد مكان تشييع الجثمان سواء في القاهرة أو مسقط رأسه في الشرقية، وسط ترجيحات بتشييع الجثمان في مقابر الأسرة في القاهرة“.

وكشفت مصادر أن أسرة الرئيس الأسبق الراحل طالبت الحكومة المصرية بتوليها عملية دفنه، بنفسها.

وأشارت إلى أن ”طوقًا أمنيًا مشددًا سيفرض على مراسم تشييع الجنازة، التي من المتوقع أن تبدأ في الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء“.

وتوفي محمد مرسي عن 68 عامًا، يوم الإثنين مغشيًا عليه في محكمة في القاهرة خلال محاكمته في ”قضية التخابر مع قطر“.