شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..النائب العام المصري يعلن عن دفن جثمان الرئيس الراحل " مرسي " واسرته تنفي استلامها وغموض يحيط بمكان الدفن ومصير الجثة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن النائب العام المصري في تصريح مقتصب أنه تم دفن جثمان الرئيس المصري الراحل " محمد مرسي " عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها . وكانت اسرة الدكتور " مرسي " اعلنت قبل قليل ان السلطات المصرية رفضت طلبها بتسليمها جثمان الرئيس الراحل لدفنها في مقبرة خاصة بعائلته .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..النائب العام المصري يعلن عن دفن جثمان الرئيس الراحل " مرسي " واسرته تنفي استلامها وغموض يحيط بمكان الدفن ومصير الجثة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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