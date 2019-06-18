شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدين يعملون في قطاع الاتصالات خلال حملة تفتيشية بالمملكة العربية السعودية ..صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالرياض، عدداً من الوافدين العاملين في قطاع الاتصالات المقصور العمل فيه على المواطنين والمواطنات.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي نفذها مفتشو الوزارة بمشاركة الجهات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة على أحد مجمعات الاتصالات بالرياض، عن القبض على عدد من الوافدين مجهولي الهوية ويعملون في القطاع.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط المخالفات وتسليم الوافدين للجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.