شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو محمد مرسي من بداية انضمامه للاخوان حتى وفاته …(محطات في حياته) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عن عمر ناهز الـ68 عامًا، توفي الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي خلال حضوره جلسة محاكمته في قضية “التخابر” بعد أن فقد وعيه داخل المحكمة، فيما تم نقل جثمانه إلى المستشفى؛ تمهيدًا لدفنه.

ولد محمد مرسي في 8 أغسطس عام 1951، في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية، ونشأ في قريته لأب فلاح وأم ربة منزل، حيث يعد الابن الأكبر لهما، وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تعلم في مدارس محافظة الشرقية، ثم انتقل إلى القاهرة للدراسة الجامعية. تزوج مرسي من نجلاء محمود في 30 نوفمبر 1978، وأنجب منها خمسة أبناء، هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله، وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء.

تولى مرسي رئاسة مصر إثر إعلان فوزه في الانتخابات يوم 24 حزيران/ يونيو 2012، واستلم مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية، حتى تم عزله في 2013، والذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو من نفس العام. وشغل قبل ذلك منصب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان، عقب تأسيسه، بعد أن كان عضوًا في مكتب إرشاد الجماعة، ونائبًا سابقًا في مجلس النواب المصري، خلال دورة 2000 – 2005.

انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979، وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992، وترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا في مجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان، وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان.