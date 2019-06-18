شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تعليق للرئيس التركي أردوغان على وفاة محمد مرسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعلان وفاة الرئيس المصري محمد مرسي .

وقال أردوغان في تصريحات رصدها "شبكة بويمن الإخبارية" :ادعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديموقراطية في التاريخ. وكان التلفزيون المصري أعلن قبل قليل وفاة مرسي أثناء جلسة محاكمة.

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