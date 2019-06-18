شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب نعي لـ ”مرسي”.. من حفيد مفتي السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى بطريقته الخاصة صالح بن عبد الله بن عبد العزيز حفيد المفتي السابق للسعودية” عبد العزيز بن باز” الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد وفاته.

وفي رسالة تحمل التهنئة والعزاء معا كتب لأسرة مرسي على حسابه في تويتر :” عزاء و تهنئة : “أتقدم لأسرة محمد مرسي و محبيه و لشرفاء أمتنا الإسلامية بخالص العزاء”.

و أضاف : يسعدني أن أكون أول المهنئين لأسرته بهذه الخاتمة الشريفة و بما حققه والدكم من تقديم معلومات في غاية الأهمية لجميع المسلمين و بما كشفه من أسرار تنفع الإسلام و المسلمين”.

كما ترحم على الرئيس السابق قائلا : ” أسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمك ويغفر لك ويعاملك بكرمه و أن يرزقك أعلى درجات جنات النعيم ومرافقة الأنبياء و الصالحين.. و إني أبشرك بأن الله عز و جل سينتقم لك لا محالة عاجلاً أو أجلاً و أنا أدعو الله عز و جل أن يُعجّل بالانتقام لك إنه لا يحب الظالمين و بالإجابة جدير”.

وتابع قائلا : ” الدكتور محمد مرسي قضى في السجن الانفرادي 6 سنوات و هذا أشد من حكم الإعدام و الصلب و التمثيل بالجثة .. الحمد لله الذي أنقذك منهم .. الحمد لله أنك ذهبت للرحمن الرحيم .. هنيئاً لك يا اخي العزيز و أبشر بالخير العظيم و النعيم المقيم بإذن الله”.

وأشار حفيد بن باز في نعيه لمرسي إلى أنه عاش شريفاً و توفي شهيداً و هذا ما يتمناه كل مسلم مخلص لله و لرسوله و لدينه.. الحمد لله الذي أخرجه من العذاب للنعيم بإذن الله و برحمته.. الموت نعمة عظيمة في هذه الحالة و هو غاية كل مسجون ظلماً في سجون الدكتاتورية الظالمة.

كما أوضح أن مطالبة القضاء المصري المُسيس بالتحقيق في وفاة محمد مرسي خيانة لأن هذه المطالبة هي في الحقيقة طلب تقديم تبريرات كاذبة ثم تُقدم للناس أنها صادقة، بحسب قوله.