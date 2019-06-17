شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. إبنة الرئيس المصري السابق محمد مرسي تفجر مفاجأة مدوية وتكشف حقيقة موت والدها وكيف كان وضعه بالسجن (شاهد فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت إبنة الرئيس السابق محمد مرسي فيديو تكشف من خلاله كيف كان حال والدها بالسجن وكيف كان يتم التعامل معه قبل وفاته ، وكشفت عن الأسباب الحقيقية لوفاته .
شاهد الفيديو لإبنة الشهيد الدكتور محمد مرسي توضح فيه كيفية المعاملة التي كان يتلاقاها أبوها في السجن وكيف كانت حياته وتعامل القضاة معه .
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