شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. إبنة الرئيس المصري السابق محمد مرسي تفجر مفاجأة مدوية وتكشف حقيقة موت والدها وكيف كان وضعه بالسجن (شاهد فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت إبنة الرئيس السابق محمد مرسي فيديو تكشف من خلاله كيف كان حال والدها بالسجن وكيف كان يتم التعامل معه قبل وفاته ، وكشفت عن الأسباب الحقيقية لوفاته .



شاهد الفيديو لإبنة الشهيد الدكتور محمد مرسي توضح فيه كيفية المعاملة التي كان يتلاقاها أبوها في السجن وكيف كانت حياته وتعامل القضاة معه .

