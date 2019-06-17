شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..في أول ظهور له نجل الرئيس المصري الراحل " مرسي " يكشف عن رفض السلطات المصرية تسليم جثمان والده لدفنها بمقابر العائلة !( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نجل الرئيس المصري الراحل " محمد مرسي " أن السلطات المصرية رفضت طلب عائلته تسليمها جثمانه لدفنها في مقابر " العدوة " الخاصة بعائلته . واشار نجل الرئيس الراحل في تصريح لوكالة " رويترز" البريطانية أن طلب تسليم جثة الرئيس المصري الراحل لاسرته لتتمكن من دفنه في مقابر أسرته رفض دون ابداء اسباب هذا الرفض من قبل السلطات المصرية .

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