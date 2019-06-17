شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية خلفت عدد كبير من قتلى وجرحى حوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن مقاتلات التحالف شنت غارة على تبة الشهيد التي تحتلها مليشيات الحوثي بجبهة قانية، أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات وجرح آخرين.

وأضافت المصادر إن القصف الجوي تزامن مع قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى، في عديد مواقع بجبهة قانية، حيث شنت مدفعية الجيش قصفاً مركزاً على مواقع المليشيات الحوثية في مناطق حمة اليسبل والخدار والجبال السود بجبهة قانية.