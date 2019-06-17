شكرا لقرائتكم خبر عن داعش: استهدفنا عنصر من ”القاعدة” في البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تنظيم الدولة الاسلامية او ما يعرف بـ”داعش”، اليوم، أنه “قتل” عنصراً محلياً من تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء (جنوب شرق البلاد).

وقال التنظيم في بيان مقتضب نشر على حساب أنصاره في مواقع التواصل الاجتماعي – رصده “المشهد اليمني” – إنه استهدف “عنصراً من مرتدي تنـظيم القَاعدة بمنطقة (الحميضة)، بسلاح قناص، ما أدى لهـلاكه”، بحسب ما ورد في البيان.

وجرت بين “القاعدة” و”داعش” المصنفين عالمياً “تنظيمين ارهابيين” مواجهات في مطلع مارس الماضي في منطقة “يكلا” التابعة لمديريّة “القريشيّة” شمالي محافظة البيضاء.

يشار إلى أن التنظيمين ينشطان في البيضاء ونفذت الطائرات الاميركية بدون طيار سلسلة غارات استهدفت قيادات وعناصر التنظيم في المحافظة.